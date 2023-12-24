Под Воронежем на матче «Рязани-ВДВ» засняли судью, который не мог стоять на ногах
Отмечается, что его коньки разъезжались в разные стороны. Мужчина падал.
В Боброве Воронежской области на детском матче 12-летних хоккеистов «Рязани-ВДВ» и «Деко Минералс» засняли судью, который не мог стоять на ногах. Запись
Отмечается, что судья не мог стоять на ногах на льду. Его коньки разъезжались в разные стороны. Мужчина падал. В итоге коллеги взяли судью под руки и увели с ледовой площадки.
«Не мог стоять на ногах. Был ли он пьян или со здоровьем стало плохо, непонятно. Фактом остается то, что лайнсмен падал на льду», — рассказал источник издания.