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Под Воронежем на матче «Рязани-ВДВ» засняли судью, который не мог стоять на ногах
Отмечается, что его коньки разъезжались в разные стороны. Мужчина падал.

В Боброве Воронежской области на детском матче 12-летних хоккеистов «Рязани-ВДВ» и «Деко Минералс» засняли судью, который не мог стоять на ногах. Запись прислали в редакцию «Блокнот Воронеж».

Отмечается, что судья не мог стоять на ногах на льду. Его коньки разъезжались в разные стороны. Мужчина падал. В итоге коллеги взяли судью под руки и увели с ледовой площадки.

«Не мог стоять на ногах. Был ли он пьян или со здоровьем стало плохо, непонятно. Фактом остается то, что лайнсмен падал на льду», — рассказал источник издания.