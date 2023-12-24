Мэрия отчиталась об уборке поваленных деревьев в Рязани

В уборке поваленных деревьев в воскресенье, 24 декабря, задействовано 16 бригад, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и около 20 бензопил. Также помогают управляющие компании, сообщили в рязанской мэрии.

В уборке поваленных деревьев в воскресенье, 24 декабря, задействовано 16 бригад, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и около 20 бензопил. Также помогают управляющие компании, сообщили в рязанской мэрии.

Восстановлено движение троллейбусов на площади Попова. Ветку убрали с контактной сети.

На 14:00 в городе зафиксировано 186 упавших деревьев, 61 распилено и убрано.

Работы провели в Московском районе по адресам: Юбилейная 4, 8; Великанова 16 корп.1, 19; Московское шоссе 55, 57; Костычева 6, 16 корп.1; Космонавтов 9; Интернациональная 11, 13 а; Сельских строителей 3Е; Белякова 22, 23, 30; Народный бульвар 18; Бирюзова 13; 2-й тракторный проезд 3; 3-й тракторный проезд.

В Октябрьском районе: Северный переулок 1А; Семашко 52; Соколовская 5 корп.1; Разина 11; Советской Армии 3 корп. 4, 7,15; Скорбященский проезд 16; Новоселов 19 корп.2, 23 корп.1, 24 корп.1, 25, 27, 29, 34 корп.2, 35 корп.3; парк Скобелева; Касимовское шоссе 54 корп.3; Тимакова 6; Куйбышевское шоссе 4/1; Халтурина 5а.

В Советском районе: пл. Попова; Либкнехта 9; Фирсова 10, 20; Затинная 32; Скоморошинская 16; пос. Солотча ул. Первомайская, д. 105 (10 деревьев). Много деревьев упало в поселке Остров.

В Железнодорожном районе: МОГЭС 5; Толстого 2; Шевченко 52А; Нахимова 68; 3-й Мопровский переулок 4 корп.1.

Остатки срубленных деревьев вывезут позже. Работы продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о 107 упавших деревьях.