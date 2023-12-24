До конца года в Центральной России ожидаются снегопады

Почти каждый день будут снегопады и днем около 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года. Почти каждый день будут снегопады и днем около 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в последнюю неделю года температурный фон превысит климатическую норму.

«Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от -1 до -6 градусов, а днем около 0», — отметил синоптик.

Он добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. В выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.