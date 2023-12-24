Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
Пнд, 25
-3°
Втр, 26
ЦБ USD 91.94 0.23 23/12
ЦБ EUR 101.29 0.78 23/12
Нал. USD 92.01 / 93.24 22/12 16:45
Нал. EUR 92.01 / 93.24 22/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
6 часов назад
1 007
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
3 432
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
3 830
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
14 145
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
До конца года в Центральной России ожидаются снегопады
Почти каждый день будут снегопады и днем около 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года. Почти каждый день будут снегопады и днем около 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в последнюю неделю года температурный фон превысит климатическую норму.

«Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от -1 до -6 градусов, а днем около 0», — отметил синоптик.

Он добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. В выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.