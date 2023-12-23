Вступил в силу приговор 24-летнему убийце рязанских таксистов

В Чучковской прокуратуре рассказали о вступлении в законную силу приговора 24-летнему убийце рязанских таксистов.

В Чучковской прокуратуре рассказали о вступлении в законную силу приговора 24-летнему убийце рязанских таксистов. Об этом сообщили в ведомстве 22 декабря, приговор не обжаловался, пишет ИД «Пресса».

Напомним, что 14 ноября в Рязанском областном суде огласили приговор 24-летнему жителю поселка Авангард Чучковского района. Его признали виновным в убийстве двух человек, разбое, хищении паспорта и других личных документов.

Убийце назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания.