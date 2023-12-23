В Ярославской области опрокинулся школьный автобус

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области, откуда ехали дети, пострадали двое взрослых.

В Ярославской области в субботу, 23 декабря, опрокинулся школьный автобус. Пострадали два человека. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области, откуда ехали дети, пострадали двое взрослых.

Авария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых. Они ехали на экскурсию

По данным губернатора Александра Авдеева, у пострадавших черепно-мозговая травма и ушиб плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные продолжили экскурсию на резервном автобусе.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.