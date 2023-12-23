В Рязанской области будут судить тренера по лыжным гонкам из-за травмирования девочки

Он ей предоставил тренажер без защитного элемента.

В Рязанской области будут судить тренера по лыжным гонкам за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следкома.

По версии следствия, в мае 2023 года тренер спортивной школы в нарушение техники безопасности предоставил несовершеннолетней для тренировки лыжный тренажер без защитной металлической сетки. В результате девочка получила травмы средней тяжести.

Уголовное дело направлено в суд.