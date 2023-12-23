В Москве каскадершу протаранила машина во время трюка на новогоднем шоу

Сообщается, что инцидент произошел на новогоднем представлении «Каскадерские ёлки» в парке «Мастер Панин» в районе Раменки.

В Москве каскадерша получила травмы после того, как в нее влетела машина во время трюка на шоу каскадеров. Видео опубликовал SHOT.

Сообщается, что инцидент произошел на новогоднем представлении «Каскадерские ёлки» в парке «Мастер Панин» в районе Раменки. Девушка стояла на пьедестале и не успела сделать трюк в момент, когда стойку на скорости сбила машина. Каскадерша упала на землю. Она выжила.

Медики диагностировали у пострадавшей перелом руки, множественные ушибы и госпитализировали. Шоу не отменили.