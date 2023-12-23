В массовом ДТП в Москве сгорели два человека

По предварительным данным, машина вылетела на встречную полосу и загорелась. В итоге столкнулись четыре автомобиля.

В Москве на 49-м километре МКАД столкнулись четыре машины, погибли два человека. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По предварительным данным, машина вылетела на встречную полосу и загорелась. В итоге столкнулись четыре автомобиля.

Авария попала на видео.

Выясняются подробности случившегося.