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В массовом ДТП в Москве сгорели два человека
По предварительным данным, машина вылетела на встречную полосу и загорелась. В итоге столкнулись четыре автомобиля.

В Москве на 49-м километре МКАД столкнулись четыре машины, погибли два человека. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По предварительным данным, машина вылетела на встречную полосу и загорелась. В итоге столкнулись четыре автомобиля.

Авария попала на видео.

Выясняются подробности случившегося.