В Хакасии рухнула недостроенная деревянная горка с детьми

Восемь детей пострадали после обрушения деревянной горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом сообщает СК России.

Восемь детей пострадали после обрушения деревянной горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом сообщает СК России.

По предварительным данным, днем несколько детей пришли на строящуюся деревянную горку, расположенную на рыночной площади. При катании обрушилось верхнее полотно, несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести.

Две девочки 10 и 11 лет получили переломы ног, их доставили в медучреждения. Остальных пострадавших с менее значительными повреждениями отвезли в травмпункт.

Сотрудники СК проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.