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В Госдуму внесут проект о привлечении частного капитала в науку
Об этом заявил глава комитета ГД по образованию Сергей Кабышев, сообщает РИА Новости.

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки. Об этом заявил глава комитета ГД по образованию Сергей Кабышев, сообщает РИА Новости.

«Я предлагаю, и мы в ближайшее время внесем на рассмотрение Государственной думы законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки со всеми возможными преференциями», — сказал Кабышев во время съезда СРЗП, который прошел на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

По его словам, главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование. По этому показателю Россия находится на 35-м месте. Он отметил, что без выхода на уровень финансирования, сопоставимым со странами-лидерами, страна не сможет обеспечить научно-технологический прорыв.

Кабышев добавил, что очень важно «патриотически» мобилизовать науку.