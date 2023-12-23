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В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал дорожную ремонтную бригаду
Взрывчатка ранила трех рабочих.

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

БПЛА атаковал мост в Грайворонском городском округе между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент там дорожники проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих.

Пострадавших доставили в белгородскую больницу № 2. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, у него ранена конечность. Два человека в состоянии средней степени тяжести.