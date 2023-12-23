Рязанцы рассказали о ворах на «Ниве», по ночам сливающих бензин

Жителей Вышетравиского сельского поселения в Рязанском районе регулярно обворовывают злоумышленники на темной «Ниве» с тонированными стеклами.

Жителей Вышетравиского сельского поселения в Рязанском районе регулярно обворовывают злоумышленники на темной «Ниве» с тонированными стеклами. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань». Предположительно, они сливают по ночам бензин с машин, оставленных на улице.

«Жители деревень Ровное, Романцево, Дашки-2, Аксиньино и других уже в отчаянии и не знают, что делать. В один из дней машина попала на камеры жителя, но номеров не видно. Видео из деревни Романцево, трасса, по которой в это время они ехали, одна, пронская», — сообщается в посте.

Очевидцы обратились к полиции с просьбой по камерам установить машину воров.