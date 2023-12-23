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Рязанцы попросили закрыть улицу Павлова для транспорта
Так как он блокирует проезд спецтехники к мусорным контейнерам, в результате чего отходы невозможно вывезти.

Рязанцы попросили у главы администрации города Виталия Артемова в ходе личного приема, чтобы он помог закрыть улицу Павлова для транспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Жители рассказывают, что на этой территории «постоянно наблюдается большое скопление машин». Они блокируют проезд спецтехники к мусорным контейнерам, в результате чего невозможно вывезти отходы.

Специалисты отметили, что пешеходную улицу сделали проездной временно, пока идет капремонт теплосетей на Первомайском проспекте.

«В настоящее время разработана концепция дизайн-проекта, которая находится на стадии согласования для дальнейшей реализации», — добавили в мэрии.