Минобороны рассказало, как обстоят дела с СВО на 23 декабря

В ведомстве рассказали, сколько российская армия уничтожила украинских солдат и их техники.

Минобороны отчиталось о ходе СВО по состоянию на 23 декабря 2023 года.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 15 военнослужащих. Также уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении российские военные убили до 150 военных ВСУ, уничтожили танк, два бронетранспортера и орудие Д-30.

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек. Взорвано четыре танка, в том числе один «Leopard-2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и три автомобиля. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении погибло 65 военных ВСУ. Кроме этого, украинская армия лишилась трех пикапов, самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении погибли 90 военных Украины и пять автомобилей.

На Херсонском направлении российские военные уничтожили до 100 военных ВСУ, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Кроме этого, армия России в течение суток перехватила шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», уничтожила 36 БПЛА

Всего с начала проведения военных действий на территории Украины уничтожено: 554 самолета, 261 вертолет, 9991 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14279 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16618 единиц специальной военной автомобильной техники.

Отметим, что потери российской армии ведомство не раскрывает.