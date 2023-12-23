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Малков поручил проверить на «адекватность» закупку новогодних сувениров на 3,4 млн рублей
Губернатор поручил провести служебную проверку и выяснить, кто согласовал это «неуместное решение».

Губернатор Павел Малков прокомментировал корреспонденту ТКР информацию о закупке новогодних сувениров на 3,4 млн рублей.

«Поручил провести служебную проверку и выяснить, кто согласовал это неуместное решение. А также проверить саму процедуру закупки на адекватность цен и конкурентность», — отметил глава региона.

Малков сообщил, что все причастные к согласованию понесут «самую строгую ответственность». В случае сомнений конкурентности закупки материалы направят в правоохранительные органы.

Ранее Vidsboku обратил внимание на тендер на изготовление новогодней сувенирной продукции, стоимость которого была 3,4 млн рублей.