WSJ обвинило в гибели Пригожина главу Совбеза РФ Николая Патрушева

Издание утверждает, что после окончания мятежа Патрушев отдал приказ подготовить план по убийству Пригожина. Высшее руководство страны якобы было в курсе, но не препятствовало его подготовке.

К гибели Пригожина причастен глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти и бывших сотрудников российской разведки.

По данным издания, Патрушев с лета 2022 года несколько раз предупреждал власти, что Пригожин может быть опасен. Но в тот момент к этому не прислушивались, поскольку «ЧВК Вагнер» показывал успехи на фронте.

Ситуация обострилась во время мятежа в июне 2023 года. Тогда Патрушев стал уговаривать близких к Пригожину офицеров связаться с ним и попросить прекратить мятеж. Также он связывался с просьбой о посредничестве в улаживании конфликта с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым (он отказался в этом участвовать) и Александром Лукашенко.

Издание утверждает, что после окончания мятежа Патрушев отдал приказ подготовить план по убийству Пригожина. Высшее руководство страны якобы было в курсе, но не препятствовало его подготовке.

Напомним, самолет Пригожина разбился в августе этого года.