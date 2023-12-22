ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ с командным составом на купянском направлении

Для уничтожения целей были задействованы огневые средства поражения одного из разведывательных подразделений Западной группировки.

ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ с командным составом на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что о прибытии на позиции ВСУ командиров одного из подразделений противника стало известно от разведчиков и беспилотников. Для уничтожения целей были задействованы огневые средства поражения одного из разведывательных подразделений Западной группировки.

«Расчет „кочующего“ 120-мм миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — рассказали в МО.

После завершения прицельной стрельбы расчет в кратчайшие сроки свернул работу и сменил позицию.