В Волгограде мужчина погиб от отравления угарным газом из кафе

В Волгограде нашли 32-летнего мужчину, который скончался в своей ванне из-за неправильно установленной вентиляции в кафе. Об этом сообщил следком.

Мужчина приехал из Московской области в Волгоград, где на улице Чуйкова, 21 арендовал квартиру. В ванной ему стало плохо, где он и скончался.

Позже стало известно, что за стенкой ванной комнаты находилось кафе, оборудованное мощной принудительной вентиляцией. Из-за того, что она была неправильно спроектирована при включенной газовой колонке угарный газ скапливался в ванной, от которого и умер человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим смерть по неосторожности.