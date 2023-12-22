Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
Вск, 24
ЦБ USD 91.94 0.23 23/12
ЦБ EUR 101.29 0.78 23/12
Нал. USD 92.01 / 94 22/12 17:15
Нал. EUR 101.35 / 101 22/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
2 030
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
2 494
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 833
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Волгограде мужчина погиб от отравления угарным газом из кафе

В Волгограде нашли 32-летнего мужчину, который скончался в своей ванне из-за неправильно установленной вентиляции в кафе. Об этом сообщил следком.

Мужчина приехал из Московской области в Волгоград, где на улице Чуйкова, 21 арендовал квартиру. В ванной ему стало плохо, где он и скончался.

Позже стало известно, что за стенкой ванной комнаты находилось кафе, оборудованное мощной принудительной вентиляцией. Из-за того, что она была неправильно спроектирована при включенной газовой колонке угарный газ скапливался в ванной, от которого и умер человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим смерть по неосторожности.