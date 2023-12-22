В Свердловской области покончил с собой учащийся 11 класса

В Свердловской области покончил с собой учащийся 11 класса. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на помощника уполномоченного по правам ребенка в регионе Юрия Демина.

Инцидент произошел в Сысерти в среду, 20 декабря. По данным Демина, школьник рос в благополучной семье. О трагедии помощник омбудсмена узнал от родителей, пожаловавшихся ранее на обстановку в школе № 1.

Позже источник подтвердил изданию гибель школьника. Он отметил, что она может быть связана с личными причинами. Также источник утверждает, что молодой человек был на хорошем счету, последний месяц болел, и учителя пошли ему навстречу, позволили позднее сдать тесты.