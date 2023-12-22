В Рязанской области нашли труп зарезанного мужчины

Тело мужчины 1988 года рождения с резаной раной шеи обнаружили по месту проживания 20 декабря.

В Скопине нашли труп зарезанного мужчины. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Тело мужчины 1988 года рождения с резаной раной шеи обнаружили по месту проживания 20 декабря. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позже было установлено, что ранение потерпевшему нанес неоднократно судимый рязанец 1980 года рождения. Его задержали в Рязани. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.