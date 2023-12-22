В Шиловском районе 37-летнего мужчину приговорили к принудительным работам за смертельное ДТП

Он насмерть сбил трех человек.

Жителю Саратовской области вынесли наказание за смертельное ДТП в Шиловском районе, сообщает сайт региональной прокуратуры.

Суд установил, что в марте 2023 года 37-летний мужчина ехал за рулем авто. В один момент он отвлекся на телефон, не учел дорожные условия и потерял контроль над движением машины. Мужчина выехал на обочину, задавив трех людей, которые там стояли. Два человека скончались на месте, а один — в машине скорой.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. На суде он признал вину полностью и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельства, ему назначили 3 года 8 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы. Также его лишили водительских прав на два года.