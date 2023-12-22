В Санкт-Петербурге врача-педиатра обвинили в совращении школьницы

Врача-педиатра городской поликлиники Санкт-Петербурга разыскивают по подозрению в совращении 16-летней девочки, сообщил источник РЕН.ТВ.

На 53-летнего мужчину заявила в полицию мама школьницы.

«Мама девочки 2007 года рождения сообщила, что врач-педиатр совершил развратные действия в отношении его дочери в кабинете детской городской поликлиники Петербурга», — проинформировал собеседник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Врача разыскивают, ориентировки на него разослали по всему городу.