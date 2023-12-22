В Санкт-Петербурге бывший боец ЧВК «Вагнер» заказал убийство жены

В Санкт-Петербурге бывший боец ЧВК «Вагнер» заказал убийство жены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По даннымы канала, 20 декабря в следственный комитет обратился знакомый Александра Тютина — он утверждал, что бывший боец ЧВК «Вагнер» предложил ему деньги за убийство человека, который живет в Турции. По предварительным данным, речь шла о его жене. При этом, Тютин даже успел разработать план, как это проще всего сделать.

Следователи возбудили уголовное дело. На следующий день Тютину была назначена встреча в торговом центре «Европолис», на которую потенциальный исполнитель пришел вместе с сотрудниками спецслужб. Тютин был задержан.

В 2018 Тютина уже задерживали за организацию убийства, тогда следователи выяснили, что в 2005 году он заказал убийство семьи из четырех человек. Были убиты его бизнес-партнер, его жена, сын и дочка.

В 2021 году Тютина приговорили к 23 годам колонии, но провел он там лишь полтора года. После подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО, а через полгода освободился окончательно. Его освобождение комментировал Евгений Пригожин, сказав, что «Он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-красавчик». По мнению Пригожина, один Тютин стоит «троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков».