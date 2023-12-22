Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
Вск, 24
ЦБ USD 91.71 1.3 22/12
ЦБ EUR 100.51 1.46 22/12
Нал. USD 91.96 / 94 22/12 11:35
Нал. EUR 101.15 / 101 22/12 11:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 2023 13:28
1 870
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
2 343
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 693
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Санкт-Петербурге бывший боец ЧВК «Вагнер» заказал убийство жены

В Санкт-Петербурге бывший боец ЧВК «Вагнер» заказал убийство жены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По даннымы канала, 20 декабря в следственный комитет обратился знакомый Александра Тютина — он утверждал, что бывший боец ЧВК «Вагнер» предложил ему деньги за убийство человека, который живет в Турции. По предварительным данным, речь шла о его жене. При этом, Тютин даже успел разработать план, как это проще всего сделать.

Следователи возбудили уголовное дело. На следующий день Тютину была назначена встреча в торговом центре «Европолис», на которую потенциальный исполнитель пришел вместе с сотрудниками спецслужб. Тютин был задержан.

В 2018 Тютина уже задерживали за организацию убийства, тогда следователи выяснили, что в 2005 году он заказал убийство семьи из четырех человек. Были убиты его бизнес-партнер, его жена, сын и дочка.

В 2021 году Тютина приговорили к 23 годам колонии, но провел он там лишь полтора года. После подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО, а через полгода освободился окончательно. Его освобождение комментировал Евгений Пригожин, сказав, что «Он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-красавчик». По мнению Пригожина, один Тютин стоит «троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков».