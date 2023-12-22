В самолете Екатеринбург-Благовещенск умер 45-летний пассажир

На борту самолета «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, умер пассажир. Об этом пишет Shot.

По данным канала, 45-летнему мужчину-инвалиду стало плохо через час после взлета: у него упало давление, он стал задыхаться. Находившиеся на борту врачи пытались оказать ему помощь, а командир корабля принял решение садиться в Сургуте.

Спустя полтора часа лайнер произвел посадку. Поднявшиеся на борт медики лишь констатировали смерть пассажира.