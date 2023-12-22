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В РЖД начали проработку возможности посадки в поезд по предъявлению QR-кода из «Госуслуг»
В компании подчеркнули, что процедура будет добровольной и «ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет».

В РЖД начали проработку возможности посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения «Госуслуги». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что на данный момент идет согласование законодательной базы для проведения эксперимента.

«Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет. При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении „Госуслуги“», — сообщили в корпорации.

В РЖД также подчеркнули, что процедура для пассажиров будет добровольной и «ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет».