В Рязанской области возобновили восстановление Храма Покрова Пресвятой Богородицы

В Скопинском районе продолжили восстановление Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Церковь расположена в селе Костемерово. Первое упоминание о ней датируется концом 17 века. В начале 20 века храм был закрыт. На протяжении десятков лет верующие просили вернуть святыню, однако полноценное возрождение культового сооружения началось только сейчас.

Волонтеры решили восстановить его, однако дела шли медленно — не хватало рабочих рук и денег покупку строительных материалов. Помощь оказала компания «Капитал — строитель жилья».

На данный момент храм очистили от мусора, подготовили стены к отделке, начали проводить электрику, а на входе повесили небольшой колокол. Скоро рабочие приступят к реставрации алтарной части.