В Рязанской области полицейские проведут массовые рейды

Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения.

В пятницу, 22 декабря, и выходные дни Рязанской области полицейские проведут массовые рейды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.