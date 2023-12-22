В Рязанской области полицейские проведут массовые рейды
Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения.
В пятницу, 22 декабря, и выходные дни Рязанской области полицейские проведут массовые рейды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.