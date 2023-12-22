Мэрия: в рязанских школах обучается 700 детей мигрантов

Дети иностранных государств обучаются в 60 школах Рязани, наибольшее число — в школе-интернате, в школах №№ 20, 9/31, 37, 33.

В рязанских школах обучается 700 детей мигрантов. Об этом сообщили в мэрии.

В четверг, 21 декабря, в мэрии прошло заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. В работе приняли участие представители областного правительства, администрации города, правоохранительных органов, общественных объединений, национальных диаспор и религиозных организаций Рязани.

В рамках заседания Совета были озвучены итоги VIII межнациональной Спартакиады «Дружим народами». Основной целью городских соревнований является укрепление дружественных связей между представителями национальных общественных объединений и организаций города и организация культурно-спортивного досуга. В рамках Спартакиады 2023 года проведены соревнования по 6 видам спорта: бильярд, мини-футбол, ВФСК ГТО, настольный теннис, стрельба, дартс. В них приняли участие 300 человек, представляющих 16 команд.

В сообщении отметили, что в Рязани ежегодно увеличивается количество детей мигрантов, обучающихся в общеобразовательных организациях города. В текущем учебном году количество таких учащихся составляет 700 человек.

Дети иностранных государств обучаются в 60 общеобразовательных учреждениях города Рязани, наибольшее число — в школе-интернате, в школах №№ 20, 9/31, 37, 33.

В ходе заседания были озвучены основные трудности, с которыми сталкиваются все участники образовательного процесса. Также даны рекомендации, которые помогут создать условия для успешной социально-психологической адаптации детей мигрантов: психологическое сопровождение школьников, воспитательные мероприятия, включение в активную проектную деятельность, повышение квалификации преподавателей и консультации для родителей.

По итогам заседания принято решение принять к сведению внесенные предложения и замечания, утвердить с их учетом план работы Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений при главе администрации города Рязани на 2024 год.