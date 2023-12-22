Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
Вск, 24
ЦБ USD 91.71 1.3 22/12
ЦБ EUR 100.51 1.46 22/12
Нал. USD 91.96 / 94 22/12 11:35
Нал. EUR 101.15 / 101 22/12 11:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 2023 13:28
1 870
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
2 343
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 692
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Мэрия: в рязанских школах обучается 700 детей мигрантов
Дети иностранных государств обучаются в 60 школах Рязани, наибольшее число — в школе-интернате, в школах №№ 20, 9/31, 37, 33.

В рязанских школах обучается 700 детей мигрантов. Об этом сообщили в мэрии.

В четверг, 21 декабря, в мэрии прошло заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. В работе приняли участие представители областного правительства, администрации города, правоохранительных органов, общественных объединений, национальных диаспор и религиозных организаций Рязани.

В рамках заседания Совета были озвучены итоги VIII межнациональной Спартакиады «Дружим народами». Основной целью городских соревнований является укрепление дружественных связей между представителями национальных общественных объединений и организаций города и организация культурно-спортивного досуга. В рамках Спартакиады 2023 года проведены соревнования по 6 видам спорта: бильярд, мини-футбол, ВФСК ГТО, настольный теннис, стрельба, дартс. В них приняли участие 300 человек, представляющих 16 команд.

В сообщении отметили, что в Рязани ежегодно увеличивается количество детей мигрантов, обучающихся в общеобразовательных организациях города. В текущем учебном году количество таких учащихся составляет 700 человек.

Дети иностранных государств обучаются в 60 общеобразовательных учреждениях города Рязани, наибольшее число — в школе-интернате, в школах №№ 20, 9/31, 37, 33.

В ходе заседания были озвучены основные трудности, с которыми сталкиваются все участники образовательного процесса. Также даны рекомендации, которые помогут создать условия для успешной социально-психологической адаптации детей мигрантов: психологическое сопровождение школьников, воспитательные мероприятия, включение в активную проектную деятельность, повышение квалификации преподавателей и консультации для родителей.

По итогам заседания принято решение принять к сведению внесенные предложения и замечания, утвердить с их учетом план работы Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений при главе администрации города Рязани на 2024 год.