В Рязани задержали женщину, работавшую курьером на дистанционных мошенников

Выяснилось, что женщина причастна еще к двум аналогичным мошенничествам, от которых пострадали пожилые жительницы Владимирской области.

В Рязани задержали женщину, работавшую курьером на дистанционных мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские задержали 34-летнюю жительницу Владимира, причастную к сбору денег с обманутых дистанционными мошенниками пенсионеров.

Ранее в полицию обратилась 82-летняя жительница Тумы Клепиковского района и сообщила, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного человека. Звонивший объявил, что родственница пожилой женщины совершила ДТП с пострадавшими, и для компенсации материального вреда и ухода от уголовной ответственности срочно требуется сумма денег. Чтобы помочь родственнице, пенсионерка собрала 350 тысяч рублей, вещи и передала пакет прибывшей девушке. Только после этого пенсионерка позвонила родственнице и узнала, что с ней никаких происшествий не случалось.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли свидетелей, которые видели девушку-курьера. Затем удалось установить ее передвижения и выяснить ее личность. Ее нашли и задержали.

Выяснилось, что женщина причастна еще к двум аналогичным мошенничествам, от которых пострадали пожилые жительницы Владимирской области.

На нее возбудили уголовное дело.