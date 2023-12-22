В Рязани задержали мужчину, объвленного в федеральный розыск

Инцидент произошел вечером 21 декабря на улице Коняева.

В Рязани задержали мужчину, объвленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-слжбе регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 21 декабря на улице Коняева. Полицейские заметили мужчину, по приметам похожего на человека, указанного в ориентировке на розыск. При этом мужчина, увидев сотрудников в форме, перешел на бег и попытался скрыться в ближайшем дворе,.

Сотрудники ППСП остановили прохожего и установили, что 37-летний рязанец объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в управлении автомобилем в состоянии опьянения, уже будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Полицейские препроводили злоумышленника в отдел полиции. Позже он будет передан инициаторам розыска.