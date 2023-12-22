В Рязани родился ребенок с рекордным весом
Мальчик появился на свет в Рязанском перинатальном центре. Его вес — 5130 граммов.
В Рязани родился ребенок весом более пяти килограммов. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».
Мальчик появился на свет в Рязанском перинатальном центре. Его вес — 5130 граммов. Ребенка назвали Михаилом. «Нам говорили, что ребенок будет крупненький, но мы не ожидали, что настолько», — сказала его мама Екатерина.
Как рассказали журналистам сотрудники центра, младенцы с весом более пяти килограммов у них не рождались несколько лет.