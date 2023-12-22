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В Рязани на улице Каширина сбили 12-летнего мальчика
Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, примерно в 10:25, вблизи дома № 1-Б по улице Каширина. По предварительной информацией, 40-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилемRenault Kaptur сбил 12-летнего ребенка.

В Рязани на улице Каширина сбили 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, примерно в 10:25, вблизи дома № 1-Б по улице Каширина. По предварительной информацией, 40-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилемRenault Kaptur сбил 12-летнего ребенка.

Мальчика госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.