В Рязани на улице Каширина сбили 12-летнего мальчика

Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, примерно в 10:25, вблизи дома № 1-Б по улице Каширина. По предварительной информацией, 40-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилемRenault Kaptur сбил 12-летнего ребенка.

В Рязани на улице Каширина сбили 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, примерно в 10:25, вблизи дома № 1-Б по улице Каширина. По предварительной информацией, 40-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилемRenault Kaptur сбил 12-летнего ребенка.

Мальчика госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.