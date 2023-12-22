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В российском минкульте рассказали, что не смогут отремонтировать филиал института культуры
«Проведение ремонтных работ на объекте в настоящее время не представляется возможным», — написали в ведомстве.

В российском минкульте рассказали, что не смогут отремонтировать здание филиала института культуры в Рязани. Минкульт заявил об этом в ответе на просьбу рязанцев решить проблему с падающей штукатуркой.

«Проведение ремонтных работ на объекте в настоящее время не представляется возможным», — написали в ведомстве.

Однако, в министерстве культуры отметили, что отремонтировали ограждения, защищающие рязанцев от падающей штукатурки.

Также, как рассказали в ведомстве, сейчас они рассматривают вопрос реставрации здания для размещения в нем филиала института культуры.

Напомним, ранее в рязанской мэрия рассказывали РЗН. Инфо, что чиновники думают о реставрации здания бывшего института культуры в 2024—2026 годах.