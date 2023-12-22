В одном районе Брянской области после обстрела ВСУ ввели режим ЧС

Речь идет о Погарском районе. Обстрел по селу Чаусы случился в четверг, 21 декабря, в районе 14:00. Всего прилетели восемь снарядов РСЗО.

В одном районе Брянской области после обстрела ВСУ ввели режим ЧС. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о Погарском районе. Обстрел по селу Чаусы случился в четверг, 21 декабря, в районе 14:00. Всего прилетели восемь снарядов РСЗО.

В результате обстрела в реанимацию попала женщина. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями. Часть предприятия разрушена, погибло десять коров.