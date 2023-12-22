В Нижегородской области школьница забеременела от сводного брата

В Нижегородской области школьница забеременела от сводного брата. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Ситуация произошла в деревне Поташово.

Девочка начала встречаться с приемным 16-летним братом с июня. В декабре они не смогли скрывать любовную связь — девушка оказалась на 20-й неделе беременности. Ей стало плохо, пришлось вызывать врачей.

В обстоятельствах истории разбирается полиция. Поскольку девочка не достигла возраста согласия, ее сводному брату грозит срок.