В Москве студентку обнаружили с колотыми ранами в комнате общежития
В Москве 16-летнюю студентку обнаружили с колотыми ранами в комнате общежития. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Девушку нашли в комнате общежития РАНХиГС. На теле у нее обнаружили две колотые раны в области шеи и еще четыре — в области груди. Девушка была без сознания.
Ее госпитализировали. В больнице выяснилось, что пострадавшая еще и отравилась лекарствами.
Отмечается, что у девушки в последнее время были плохие отношения с родителями и проблемы с учебой.