В Москве студентку обнаружили с колотыми ранами в комнате общежития

В Москве 16-летнюю студентку обнаружили с колотыми ранами в комнате общежития. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девушку нашли в комнате общежития РАНХиГС. На теле у нее обнаружили две колотые раны в области шеи и еще четыре — в области груди. Девушка была без сознания.

Ее госпитализировали. В больнице выяснилось, что пострадавшая еще и отравилась лекарствами.

Отмечается, что у девушки в последнее время были плохие отношения с родителями и проблемы с учебой.