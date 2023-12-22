В Москве мужчина зарезал мать

В Москве мужчина зарезал мать. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Москве задержали мужчину, который зарезал 77-летнюю мать. Тело женщины с множественными ножевыми ранениям 21 декабря обнаружили в квартире жилого дома в Студеном проезде.

По данным ведомства, пьяный 55-летний мужчина расправился с матерью во время ссоры. Женщина умерла от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Отмечается, что мужчина ранее был судим за убийство.