В Кировской области в ДТП с грузовиком погибла девушка

Авария случилась утром в пятницу, 22 декабря, на 624 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

В Кировской области в ДТП с грузовиком погибла девушка. Об этом сообщил портал Newsler .

Авария случилась утром в пятницу, 22 декабря, на 624 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

По предварительной информации, между собой столкнулись Ford Focus и MAN. В результате погибла 18-летняя девушка. Она была за рулем легковушки.

На месте работают полицейские. Причины аварии выясняются.