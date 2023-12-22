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В Челябинске на коляску с ребенком упала глыба льда

В Ленинском районе Челябинска на коляску с ребенком упала глыба льда. Об этом пишет URA.RU.

«Это у нас так чистят. Сейчас на коляску с ребенком весь этот лед упал. Ребенку год и три месяца», — говорит мать малыша.

Женщина уточнила, что инцидент произошел возле дома № 52 по улице Энергетиков.

По ее словам, накануне в течение дня работники очищали кровлю дома от снега и наледи.

Также она продемонстрировала размер глыб и объем снега, который попал в коляску.