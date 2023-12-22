Стали известны новые цены на проездные в Рязани в 2024 году

Их обсудили депутаты Рязанской гордумы на заседании комитета по бюджету и налоговой политике.

Стали известны новые цены на проездные в Рязани в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

Депутаты обсудили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике вопрос установления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги общественного транспорта.

Стоимость месячного льготного проездного составит 446 рублей. Для студентов билет будет стоить 780 рублей, для студентов-льготников по бюджету и налоговой политике — 350 рублей. Для школьников установили цену в 441 рубль, для школьников из малообеспеченных семей — 184 рубля. Бесплатным проездом смогут воспользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студентки, являющиеся матерями-одиночками.

Окончательное решение будет принято на заседании Гордумы.

Также доходы и расходы бюджета Рязани на 2023 год планируется увеличить на 42 миллиона 105 тысяч рублей. При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 45 миллионов 821 тысяч рублей, в том числе на:

приобретение спецтехники для коммунального хозяйства (универсальный минипогрузчик — 5 шт. и многофункциональная комбинированная машина — 5 шт.) — 41 миллион 200 тысяч рублей;

ремонт помещения старшей группы «Детский сад № 152» — 2 миллиона 522 тысяч рублей;

приобретение музыкальных инструментов «Детской школы искусств № 5» — 1 миллион 350 тысяч рублей;

оборудование пешеходных переходов по адресам: ул. Интернациональная (дом № 13, дом № 13 А) и ул. Циолковского (дом № 3, дом № 4, дом № 5, дом № 6) — 631 тысяч рублей;

модернизацию светофорного объекта на перекрестке улиц Гагарина и Полетаева — 117 тысяч рублей.

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности депутаты обсудили вопросы приватизации муниципального имущества.