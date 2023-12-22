Рязанский театр кукол и Прио-Внешторгбанк устроили новогодний праздник для маленьких рязанцев

Благотворительная елка для жителей Рязани и области состоялась накануне, 21 декабря.

По давней традиции на представление пригласили детей из многодетных семей. Они заняли большинство мест в зрительном зале. Часть билетов организаторы подарили юным посетителям Областной детской библиотеки: приглашения достались детям, которые с удовольствием и помногу читают.

«Банк, как вы знаете, работает со сферой финансов. Но еще более важно, что происходит в мире людей, что происходит вокруг, поэтому у нас есть большая программа, которая не связана с финансами. Благотворительные новогодние елки — часть этой программы», — отметил заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.