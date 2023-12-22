Рязанский суд признал НИТИ банкротом

В отношении организации ввели процедуру наблюдения.

Рязанский суд признал НИТИ банкротом. Информацию разместили в картотеке Арбитражного суда Рязанской области.

В отношении организации ввели процедуру наблюдения.

Временным управляющим НИТИ назначили Валентина Ланцова. Он состоит в организации Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

Рассмотрение отчета о процедуре наблюдения назначили на 13 июня 2024 года.

Ранее Сбербанк подал иск о признании рязанского НИТИ банкротом. Сумма исковых требований кредитной организации составила 24 миллиона 58 тысяч рублей. У арендаторов помещения НИТИ отключали свет. Из-за чего предприниматель два дня подряд выходил с одиночными пикетами. Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав арендаторов в рязанском бизнес-центре. Позже рязанские предприниматели из НИТИ обратились к Мишустину.