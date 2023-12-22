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Рязанский МКЦ отметил 30-летие
Праздничный концерт состоялся в четверг, 21 декабря.

Рязанский МКЦ отметил 30-летие. Праздничный концерт состоялся в четверг, 21 декабря.

Гостей мероприятия перед входом в МКЦ встречали гармонисты, а в фойе их ждал духовой оркестр. Для пришедших организовали фотовыставку «30 лет вместе» и специальные фотозоны. Коллективы учреждения поздравили МКЦ своими номерами — народными песнями и танцами.

Работников центра и профессиональные коллективы поздравила заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

«МКЦ всегда был сосредоточием культурной жизни Рязани. Сколько сделано, сколько известных коллективов, которые знает каждый житель нашего города. Сколько событийных традиций, которые живут годами, заложено в коллективе Муниципального культурного центра», — отметила Лариса Крохалева. Она наградила директора МКЦ Владимира Колчаева благодарственным письмом и вручила подарок — костюмы для народного оркестра под управлением Александра Лаврухина.

На базе МКЦ активную творческую и музыкально-просветительскую деятельность ведут 44 клубных формирования: девять муниципальных коллективов на профессиональной основе и 35 коллективов художественной самодеятельности, любительские объединения, клубы по интересам, детские кружки и студии. В перечисленных формированиях насчитывается около 1700 участников.