Рязанца осудили за неуплату алиментов

Подсудимого неоднократно привлекали за это по административным статьям.

Рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сапожковским районным судом установлено, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Подсудимого неоднократно привлекали за это по административным статьям.

Его признали виновным и назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.