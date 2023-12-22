Россию обвинили в срыве поставок истребителей для украинской армии

По словам топ-менеджера «Украинской бронетехники» Владислава Бельбаса, Киев договорился о покупке самолетов с «одной страной на другом конце планеты». Однако соглашение было расторгнуто из-за давления российских дипломатов на местных чиновников.

Россию обвинили в срыве поставок истребителей для украинской армии. Об этом заявил глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас, пишет издание «Экономическая правда».

По словам топ-менеджера, Киев договорился о покупке самолетов с «одной страной на другом конце планеты». Однако соглашение было расторгнуто из-за давления российских дипломатов на местных чиновников.

Бельбас подчеркнул, что случай стал одним из многих. Он утверждает, что Россия постоянно препятствует поставкам оружия на Украину.