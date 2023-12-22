РБК: Япония прекратит поставки популярного антибиотика в Россию

Препараты, в которых содержится джозамицин, применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, кроме того, они используются в стоматологии и офтальмологии.

Японская фармакологическая компания Astellas решила прекратить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин) в России. Об этом пишет РБК .

Препараты, в которых содержится джозамицин, применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, кроме того, они используются в стоматологии и офтальмологии.

Отмечается, что российское представительство японского производителя подтвердило прекращение производства в стране, однако отметило, что другие товары компании останутся на российском рынке.

В Минздраве РФ сообщили, что остатков этого антибиотик хватит на полгода.