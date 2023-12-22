Опубликован прогноз погоды на 23 декабря в Рязанской области

Ночью местами пройдут небольшие осадки, в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Опубликован прогноз погоды на 23 декабря в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 23 декабря, будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -2, +3 градуса, днем -1, +4 градуса.