О студенте Рязанского радиоуниверситета рассказал «Первый канал»

Алексей Пашков победил в телевикторине и пожертвовал часть выигрыша в Рязанскую организацию Всероссийского общества слепых.

Про студента РГРТУ рассказали на «Первом канале».

21 декабря в программе «Время» вышел сюжет, посвященный проекту «Ёлка желаний» и гражданам России, оказавшим поддержку социально незащищенным категориям населения.

Одним из героев выпуска стал студент факультета вычислительной техники Алексей Пашков. Он победил в викторине «Миллион за 5 минут» телеканала «МИР» и пожертвовал часть выигрыша в Рязанскую организацию Всероссийского общества слепых.