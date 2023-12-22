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Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника
В пятницу, 22 декабря, на территории Калужской области средствами ПВО уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. «Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным Baza, в международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер».

Все самолеты направлены на запасные аэродромы. Рейсы на вылет и прилет задерживаются до отмены режима.