Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника

В пятницу, 22 декабря, на территории Калужской области средствами ПВО уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. «Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным Baza, в международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер».

Все самолеты направлены на запасные аэродромы. Рейсы на вылет и прилет задерживаются до отмены режима.