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На Урале женщина родила ребенка в бане и закопала его в сугробе

На Урале женщина родила ребенка в бане и закопала его в сугробе. Об этом пишет РЕН ТВ.

Жительница Свердловской области втайне пришла на дачу своего свекра, где заперлась в бане и родила ребенка. В этот же день мужчина тоже приехал и обнаружил девушку, которая держала малыша на руках. В тот момент, когда мужчина ушел за простынью, девушка закопала младенца в сугробе.

Ребенка вытащили из сугроба и госпитализировали в реанимацию Нижнего Тагила.

Его мать также доставили в больницу. Полиция проводит проверку.

Отмечаеться, что женщина могла попытаться избавиться от младенца из-за того, что ее муж не хотел еще одного ребенка.